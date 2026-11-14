ब्रेक फेल होने से दीवार में जा घुसी बस: सवारियों में मची चीखपुकार, खिड़कियों के शीशे तोड़कर निकाला बाहर
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Sat, 14 Nov 2026 04:23 PM IST
सार
आगरा में सवारियों से भरी बस के ब्रेक फेल होने से चीखपुकार मच गई। बस दीवार में जा घुसी। आननफानन राहगीरों ने बस की खिड़की के शीशे तोड़कर सवारियों को बाहर निकाला।
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विस्तार
आगरा के थाना हरीपर्वत के पालीवाल पार्क की जाने वाली की चढ़ाई पर सवारियों भरी बस के ब्रेक फेल हो गए। वह अनियंत्रित होकर पीछे आने लगी। इससे सवारियों में चीख पुकार मच गई। बस साइड की दीवार से टकरा गई।
हादसा होता देखकर लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने बस बस की खिड़कियों के शीशे तोड़े तब सवारियों को बाहर निकाला गया। हादसे के बाद सवारियों के चेहरे पर दहशत थी।
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हादसा होता देखकर लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने बस बस की खिड़कियों के शीशे तोड़े तब सवारियों को बाहर निकाला गया। हादसे के बाद सवारियों के चेहरे पर दहशत थी।
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