ब्रेक फेल होने से दीवार में जा घुसी बस: सवारियों में मची चीखपुकार, खिड़कियों के शीशे तोड़कर निकाला बाहर

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हादसा होता देखकर लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने बस बस की खिड़कियों के शीशे तोड़े तब सवारियों को बाहर निकाला गया। हादसे के बाद सवारियों के चेहरे पर दहशत थी। विज्ञापन विज्ञापन

हादसा होता देखकर लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने बस बस की खिड़कियों के शीशे तोड़े तब सवारियों को बाहर निकाला गया। हादसे के बाद सवारियों के चेहरे पर दहशत थी।

आगरा के थाना हरीपर्वत के पालीवाल पार्क की जाने वाली की चढ़ाई पर सवारियों भरी बस के ब्रेक फेल हो गए। वह अनियंत्रित होकर पीछे आने लगी। इससे सवारियों में चीख पुकार मच गई। बस साइड की दीवार से टकरा गई।