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ब्रेक फेल होने से दीवार में जा घुसी बस: सवारियों में मची चीखपुकार, खिड़कियों के शीशे तोड़कर निकाला बाहर

Sat, 14 Nov 2026 04:23 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Sat, 14 Nov 2026 04:23 PM IST
सार

आगरा में सवारियों से भरी बस के ब्रेक फेल होने से चीखपुकार मच गई। बस दीवार में जा घुसी। आननफानन राहगीरों ने बस की खिड़की के शीशे तोड़कर सवारियों को बाहर निकाला।

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bus crashed into wall after its brakes failed passengers were pulled out through broken window panes
सवारियों को बस के शीशे तोड़कर निकाला बाहर। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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आगरा के थाना हरीपर्वत के पालीवाल पार्क की जाने वाली की चढ़ाई पर सवारियों भरी बस के ब्रेक फेल हो गए। वह अनियंत्रित होकर पीछे आने लगी। इससे सवारियों में चीख पुकार मच गई। बस साइड की दीवार से टकरा गई। 
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हादसा होता देखकर लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने बस बस की खिड़कियों के शीशे तोड़े तब सवारियों को बाहर निकाला गया। हादसे के बाद सवारियों के चेहरे पर दहशत थी। 
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