Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Newborn Girl Found Buried in Soil During Ploughing in Etah

जमीन के अंदर मिली बिटिया: जुताई के लिए हल चलाते ही खेत से आने लगी रोने की आवाज, किसान की खुशी का ठिकाना न रहा

Sat, 14 Nov 2026 12:37 PM IST
Dhirendra Singh संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Published by: Dhirendra Singh Updated Sat, 14 Nov 2026 12:37 PM IST
सार

एटा के जवाहर खैला नगला बंजारा गांव में खेत की जुताई के दौरान मिट्टी में दबी नवजात बच्ची मिली। किसान दंपती ने उसे बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के बाद उसकी हालत में सुधार हुआ। परिवार में पहले से छह बेटे होने के बावजूद दंपती ने बच्ची को बेटी के रूप में अपनाकर पालन-पोषण करने का संकल्प लिया है।
 

विज्ञापन
Newborn Girl Found Buried in Soil During Ploughing in Etah
किसान की पत्नी की गोद में नवजात - फोटो : अमर उजाला और आर्काइव इंटरनेट

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

एटा के गांव जवाहर खैला नगला बंजारा में गेहूं की बुवाई के लिए खेत की जुताई कर रहे किसान दंपती को मिट्टी में दबी नवजात बच्ची मिली। बच्ची के मुंह में मिट्टी भरी हुई थी। दंपती उसे तत्काल चिकित्सक के पास ले गए, जहां उपचार के बाद उसकी हालत में सुधार हो गया। परिवार में पहले से छह बेटे हैं। ऐसे में दंपती ने नवजात को बेटी के रूप में अपनाकर उसका पालन-पोषण करने का संकल्प लिया है।
विज्ञापन




 
Trending Videos

किसान जितेंद्र सिंह ने बताया कि उनके चाचा शिवराम का खेत बटाई पर लिया हुआ है। शनिवार को गेहूं की बुवाई के लिए खेत की जुताई कराई जा रही थी। इस दौरान उनकी करीब 40 वर्षीय पत्नी रीना देवी भी खेत पर मौजूद थीं। तभी जुताई के दौरान मिट्टी में दबी नवजात बच्ची दिखाई दी।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

दंपती ने बच्ची को मिट्टी से बाहर निकाला तो वह पूरी तरह मिट्टी से सनी हुई थी और उसके मुंह में भी मिट्टी भरी थी। बच्ची की हालत देखकर दंपती उसे तत्काल चिकित्सक के पास ले गए। चिकित्सक ने जरूरी उपचार, टीके और इंजेक्शन दिए। उपचार के बाद बच्ची की हालत में सुधार हुआ और अब वह स्वस्थ है।

 
विज्ञापन

जितेंद्र सिंह और रीना देवी के परिवार में पहले से छह बेटे हैं। इनमें बड़ा बेटा शुभम 20 वर्ष का है, जबकि अमन कुमार और 17 वर्षीय जुड़वां बेटे आकाश व विकास भी हैं। परिवार में बेटी नहीं होने के कारण दंपती नवजात बच्ची को पाकर बेहद भावुक हैं। उन्होंने बच्ची को अपने परिवार का हिस्सा बनाकर उसका लालन-पालन करने का निर्णय लिया है। मिट्टी में दबी मिली नवजात को नया जीवन देने और उसे बेटी के रूप में अपनाने के दंपती के फैसले की क्षेत्र में चर्चा हो रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed