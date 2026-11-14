यूपी: ताजमहल मेट्रो स्टेशन पर आतंकी हमले की मॉक ड्रिल, 85 जवानों ने संभाला मोर्चा; दो संदिग्ध गिरफ्तार

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ऑपरेशन समाप्त होने के बाद सुरक्षा व्यवस्था परखने के लिए यह अभ्यास किया गया। दोनों ने छोटे हथियार छिपाकर एएफसी एग्जिट गेट से प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन तैनात गार्ड ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद दोनों कॉनकोर्स एरिया में लिफ्ट के पास मशीन रूम और प्लेटफॉर्म के इमरजेंसी दरवाजे से अंदर छिप गए।एसएसएफ के प्रभारी अजीत सिंह ने एससीआर के माध्यम से ओसीसी को सूचना दी। इसके बाद क्यूआरटी, सर्च, प्रोटेक्शन और गिरफ्तारी टीमों ने मोर्चा संभाला। काफी मशक्कत के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उन्हें स्थानीय पुलिस को सौंप दिया गया।पूछताछ में दोनों ने मेट्रो के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाने, सेवाएं बाधित करने और आमजन में दहशत फैलाने की योजना बताई। मॉक ड्रिल में करीब 85 सुरक्षा कर्मियों ने हिस्सा लिया। इनमें प्रभारी निरीक्षक सुशांत गौर, निरीक्षक राजीव कुमार सहित नौ उपनिरीक्षक, 35 मुख्य आरक्षी और 17 आरक्षी शामिल रहे।