VIDEO: आगरा-ग्वालियर रोड की सर्विस रोड पर कूड़े के ढेर, राहगीर परेशान

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आगरा-ग्वालियर रोड स्थित गांव ककुआ के पास सर्विस रोड पर लगे कूड़े के ढेर राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। सड़क किनारे जगह-जगह कूड़ा जमा होने से लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह समस्या पिछले काफी समय से बनी हुई है और धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी तक इसका स्थायी समाधान नहीं हो सका है। सर्विस रोड पर फैली गंदगी के कारण सबसे अधिक परेशानी स्कूली बच्चों और बुजुर्गों को उठानी पड़ रही है। इसी रास्ते से होकर बच्चे स्कूल जाते हैं। कूड़े से उठने वाली दुर्गंध के बीच उन्हें गुजरना पड़ता है। वहीं, आसपास से निकलने वाले राहगीरों को भी गंदगी के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लंबे समय से कूड़ा जमा रहने से आसपास का वातावरण भी प्रभावित हो रहा है। स्थानीय निवासी सुशील चाहर ने बताया कि गांव ककुआ से बाद की ओर जाने वाली सर्विस रोड पर अक्सर कूड़े के ढेर लगे रहते हैं। इससे राहगीरों को परेशानी होती है और स्कूली बच्चों को भी गंदगी के बीच से गुजरना पड़ता है। उन्होंने संबंधित विभाग से समस्या का संज्ञान लेकर कूड़े की नियमित सफाई कराने की मांग की है, ताकि लोगों को इस परेशानी से राहत मिल सके।

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