VIDEO: अंगदान से बचेगी 9 की जान...करें महादान

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आगरा। दुनिया से जाते हुए अंगदान कर नौ मरीजों की जान बचा सकते हैं। हरीपर्वत स्थित होटल में इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन की आयोजित कार्यक्रम में लोगों को अंगदान के लिए प्रेरित करते हुए ये अपील की गई।

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