{"_id":"6aae95b92bdd6cafef0b6dc0","slug":"video-opposition-to-sale-of-medicines-under-cctv-camera-surveillance-2026-09-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में दवाओं की बिक्री का विरोध","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा में रिटेल केमिस्ट एसोसिएशन ने सरकार के मेडिकल स्टोरों पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में दवाओं की बिक्री करने के ड्राफ्ट का विरोध किया है। इसके लिए दिल्ली गेट स्थित कार्यालय पर बैठक कर ड्राफ्ट पर चर्चा की गई। इसकी अनिवार्यता करने पर प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। अध्यक्ष आशीष ब्रह्मभट्ट ने बताया कि भारत सरकार ने ड्राफ्ट रूल बनाकर तीस दिन में सुझाव मांगे हैं। इसमें फुटकर मेडिकल स्टोरों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य करेगी। इसकी निगरानी में ही दवाओं की बिक्री की जाएगी। इससे नारकोटिक्स श्रेणी की दवाओं की बिक्री बिना पंजीकृत चिकित्सक के पर्चे के बिक्री को रोका जा सके। इससे देहात के विक्रेताओं पर असर पड़ेगा। बिजली तकनीकी दिक्कत से जूझना पड़ेगा। सरकार इसकी अनिवार्यता न करे। इसके लिए सुझाव भी भेज रहे हैं। बैठक में महामंत्री राजीव शर्मा, संस्थापक श्याम तिवारी, कोषाध्यक्ष सतीश पाठक, प्रेम सिंह राजावत, वीरबहादुर सिंह आदि मौजूद रहे।

... और पढ़ें