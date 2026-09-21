VIDEO: आगरा में 10 अक्तूबर से आईएसबीटी तक चल सकती है मेट्रो

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आगरा में शासन ने आईएसबीटी तक मेट्रो के संचालन के लिए एक और प्रस्तावित तिथि भेजी है। इस बार 10 अक्तूबर तक संचालन शुरू करने के लिए यूपीएमआरसी को निर्देशित किया गया है। इससे पहले 20 सितंबर की तिथि निर्धारित की गई थी जिस पर संचालन शुरू नहीं हो सका। यूपीएमआरसी का पहला कॉरिडोर ताज पूर्वी से सिकंदरा तक बन रहा है। इसमें 13 स्टेशन हैं। अभी तक 6 स्टेशनों ताज पूर्वी से बिजली घर तक मेट्रो चल रही है। इसके अगले पांच स्टेशन एसएन मेडिकल कॉलेज, आगरा कॉलेज, राजामंडी, आरबीएस और आईएसबीटी तैयार हो गए हैं। यूपीएमआरसी के उप महाप्रबंधक पंचानन मिश्रा ने बताया कि शासन की नवरात्र में आईएसबीटी तक मेट्रो चलाने की योजना है। इसके लिए 10 अक्तूबर की तारीख दी गई है। मेट्रो के संचालन की तैयारी की रिपोर्ट शासन को भेज दी है।

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