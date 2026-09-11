VIDEO: रिश्तेदार बनकर बुजुर्ग से ठगी, आरोपी गिरफ्तार; डीसीपी सिटी ने बताया कैसे हुई घटना

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आगरा। ताजगंज पुलिस ने सात सितंबर को हुई टप्पेबाजी की घटना का शुक्रवार को पर्दाफाश कर दिया।। आरोपी रिश्तेदार बनकर पीड़ित को बहला फुसलाकर सोने की चेन लेकर गया था। सीसीटीवी फुटेज से आरोपित की पहचान गंगाराम भार्गव निवासी सीतापुर के रूप में हुई। आरोपी के कब्जे से चेन और मोबाइल बरामद किया है। डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने बताया कि आरोपी ने एक बुजुर्ग को रास्ते में रोक लिया था। कहा था कि वह भागवत कथा का आयोजन कर रहे हैं। इसमें पांच तोले की चेन चढ़ानी है। इसके बाद बुजुर्ग की चेन ले ली। इसके भाग निकले।

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