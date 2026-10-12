फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Man Assaulted police registered fir against four accused

VIDEO: युवक के साथ मारपीट, पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ दर्ज की प्राथमिकी

Mon, 12 Oct 2026 11:17 PM IST
Arun Parashar
Arun Parashar Arun Parashar
Updated Mon, 12 Oct 2026 11:17 PM IST
Man Assaulted police registered fir against four accused
आगरा के किरावली थाना क्षेत्र के गांव महुअर निवासी संजय पुत्र देवीसिंह ने थाने पर दी तहरीर में बताया कि उनका दोस्त भोला कुशवाह किरावली से घर आ रहा था। उसी दौरान सोनू नामक युवक एवं 3 अज्ञात साथियों ने रास्ता रोककर गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपियों ने उनके साथ जमकर मारपीट की, जिससे पीड़ित के सोने की जंजीर टूटकर नीचे गिर गई। मारपीट के दौरान मौके पर भारी भीड़ जुटने लगी, जिसे देखकर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग गए। घटना 30 सितंबर की है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

बांसुरी वादक एवं पद्मश्री पं. रोनू मजूमदार को ‘संगीत रत्न’ की उपाधि से सम्मानित किया गया

Flautist and Padma Shri awardee Pt. Ronu Majumdar was honoured with the title of ‘Sangeet Ratna’
Kanpur
12 Oct 2026

कानपुर: सीए प्रोफेशनल के कामकाज में बढ़ती जा रही है तकनीक

Kanpur: Technology Increasingly Integrated into CA Professional Practice
Kanpur
12 Oct 2026

कानपुर: छठ पूजा घाट पर स्थापित होगी भगवान सूर्य की प्रतिमा, किया भूमि-पूजन

Statue of Lord Sun to be installed at Chhath Puja Ghat; groundbreaking ceremony performed
Kanpur
12 Oct 2026

कानपुर: शिवराजपुर रेलवे स्टेशन के दिव्यांग शौचालय में तालाबंदी

Kanpur: Accessible Toilet at Shivrajpur Railway Station Locked
Kanpur
12 Oct 2026

कानपुर: मंधना रेलवे स्टेशन का शौचालय गंदगी से पटा, बदबू से यात्री परेशान

Kanpur: Mandhana Railway Station toilets filthy; passengers troubled by stench
Kanpur
12 Oct 2026
विज्ञापन

सिद्वार्थनगर: सिसवा बुजुर्ग के दुर्गा मंदिर में देवी गीतों पर झूमे श्रद्धालु

Devotees Sing Bhajans at Durga Temple in Siswa Buzurg During Navratri
Siddharthnagar
12 Oct 2026

VIDEO: अवध साहित्य एकेडमी की ओर से 46वां राष्ट्रीय कलमवीर दिवस सम्मान समारोह

VIDEO: अवध साहित्य एकेडमी की ओर से 46वां राष्ट्रीय कलमवीर दिवस सम्मान समारोह
Lucknow
12 Oct 2026
विज्ञापन

VIDEO: दुर्गा पूजा के लिए मूर्तियों को अंतिम रूप दे रहे कलाकार

VIDEO: दुर्गा पूजा के लिए मूर्तियों को अंतिम रूप दे रहे कलाकार
Lucknow
12 Oct 2026

सिद्धार्थनगर: नवरात्र पर एसएसपी ने किया पैदल गश्त

Siddharthnagar SSP Conducts Foot Patrol
Siddharthnagar
12 Oct 2026

घाटमपुर: ट्रक की टक्कर से क्रासिंग बैरियर टूटा, मुगलरोड हुआ जाम

Ghatampur: Crossing barrier broken after truck collision; Mughal Road jammed
Kanpur
12 Oct 2026

लखीमपुर खीरी: एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल, स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ा असर, मरीज हुए परेशान

NHM workers strike impacts health services in Lakhimpur kheri
Lakhimpur Kheri
12 Oct 2026

महराजगंज: ठूठीबारी में नुक्कड़ नाटक से साक्षरता के प्रति किया जागरूक

street =play Raises Literacy Awareness Under Seva Sankalp Campaign in Thuthibari
Maharajganj
12 Oct 2026

हाथरस में निकली अग्रसेन शोभायात्रा

हाथरस में निकली अग्रसेन शोभायात्रा
Hathras
12 Oct 2026

बारिश से भगतांवाला दाना मंडी में भीगा धान, खरीद और उठान को लेकर किसानों की बढ़ी चिंता

Paddy gets soaked in rain at Bhagtanwala Grain Market; farmers concerned about procurement and lifting
Amritsar
12 Oct 2026

अलीगढ़ में बारिश के बाद निकली धूप, उमस बढ़ी

अलीगढ़ में बारिश के बाद निकली धूप, उमस बढ़ी
Aligarh
12 Oct 2026

VIDEO: लखनऊ में बाढ़: फैजुल्लागंज में राहत सामग्री वितरित करने आए लोगों के सामने भारी भीड़, राशन के लिए जबरदस्त धक्कामुक्की

VIDEO: लखनऊ में बाढ़: फैजुल्लागंज में राहत सामग्री वितरित करने आए लोगों के सामने भारी भीड़, राशन के लिए जबरदस्त धक्कामुक्की
Lucknow
12 Oct 2026

महराजगंज: गरबा-डांडिया कार्यक्रमों में पहचान सत्यापन की मांग, एसपी को सौपा ज्ञापन

Hindu Jagran Manch Seeks Identity Verification at Garba Events
Maharajganj
12 Oct 2026

बदायूं: सड़क हादसे में चचेरे-तहेरे तीन भाइयों की मौत, परिवार में मचा कोहराम

Three cousins die in road accident in Budaun
Budaun
12 Oct 2026

बदायूं: आशा और संगिनी कार्यकर्ताओं ने किया धरना, सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग

ASHA and Sangini workers staged a protest in Budaun
Budaun
12 Oct 2026

महराजगंज में मिशन शक्ति फेज-6 का शुभारंभ

mission shakti phase 6 launched in maharajganj
Gorakhpur
12 Oct 2026

अमृतसर में लंगूर मेले के दूसरे दिन उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

Crowd of devotees surges on the second day of the Langur Fair in Amritsar.
Amritsar
12 Oct 2026

शाहजहांपुर: भाजपा महिला मोर्चा ने किया प्रदर्शन, कांग्रेस सांसद पर कार्रवाई की मांग

BJP Mahila Morcha stages protest in Shahjahanpur
Shahjahanpur
12 Oct 2026

दिल्ली: ज्ञानेस कुमार के खिलाफ विपक्ष का मार्च, समर्थकों का आरोप- वोट चोरी कर चुनाव जीत रही भाजपा

Congress supporters accused BJP of vote theft
Delhi
12 Oct 2026

अमृतसर पुलिस कमिश्नर कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी, तीन परिसरों में तलाशी

Threat to blow up Amritsar Police Commissioner's office with a bomb.
Amritsar
12 Oct 2026

Meerut: मनसा देवी मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, सुबह से दर्शन को पहुंचे भक्त; जयकारों से गूंजा मंदिर परिसर

Devotees Throng Ancient Mansa Devi Temple in Meerut During Navratri
Meerut
12 Oct 2026

मेरठ: महावीर भवन में जैन सम्राट खारवेल की गाथा का मंचन, कलाकारों की जीवंत प्रस्तुति ने मोहा मन; दर्शकों ने की सराहना

Jain Milan Mahila Chetna Branch Stages Play on Jain Emperor Kharavela in Meerut
Meerut
12 Oct 2026

सीहोर पुलिस का कमाल: 78 लाख के 493 गुम मोबाइल खोजे, नवरात्रि पर मालिकों को लौटाए; चेहरों पर लौटी मुस्कान

Sehore Police Recover 493 Lost Phones Worth Rs 78 Lakh, Return Them to Their Owners
Madhya Pradesh
12 Oct 2026

लेहड़ा मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था का डीएम-एसपी ने लिया जायजा

Maharajganj DM and SP Inspect Security Arrangements at Lehra Temple
Maharajganj
12 Oct 2026

राजस्थान के पूर्व विधायक अतर सिंह का शव पहुंचा गांव, फरीदाबाद में होगा अंतिम संस्कार

Body of former Rajasthan MLA Atar Singh reaches village last rites to be held in Faridabad
Faridabad
12 Oct 2026

सिरमौर: नाहन कॉलेज में छात्रों ने ग्रुप डिस्कशन और मॉक इंटरव्यू में दिखाया उत्साह

nahan college chemicos club workshop group discussion mock interview
Sirmour
12 Oct 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed