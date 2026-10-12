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VIDEO: युवक के साथ मारपीट, पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ दर्ज की प्राथमिकी
आगरा के किरावली थाना क्षेत्र के गांव महुअर निवासी संजय पुत्र देवीसिंह ने थाने पर दी तहरीर में बताया कि उनका दोस्त भोला कुशवाह किरावली से घर आ रहा था। उसी दौरान सोनू नामक युवक एवं 3 अज्ञात साथियों ने रास्ता रोककर गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपियों ने उनके साथ जमकर मारपीट की, जिससे पीड़ित के सोने की जंजीर टूटकर नीचे गिर गई। मारपीट के दौरान मौके पर भारी भीड़ जुटने लगी, जिसे देखकर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग गए। घटना 30 सितंबर की है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
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