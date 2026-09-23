VIDEO: ताइक्वांडो में महर्षि परशुराम इंटर कॉलेज का दबदबा बरकरार, लगातार 11 वीं बार बना जिला चैंपियन; एमडी जैन इंटर कॉलेज उपविजेता

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आगरा के बेलनगंज स्थित श्री केदार नाथ सेकसरिया आर्य कन्या इंटर कॉलेज के प्रांगण में 70वीं माध्यमिक विद्यालयी आगरा जनपदीय बालक एवं बालिका ताइक्वांडो प्रतियोगिता आयोजित की गई। बालक वर्ग में महर्षि परशुराम इंटर कॉलेज, यमुना किनारा ने 10 स्वर्ण, तीन रजत और पांच कांस्य पदकों के साथ 64 अंक अर्जित कर लगातार 11 वीं बार ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। एमडी जैन इंटर कॉलेज चार स्वर्ण, एक रजत और दो कांस्य पदकों के साथ 25 अंक लेकर उपविजेता रहा।

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