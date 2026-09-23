ताजमहल पर बंदरों का आतंक: ब्राजील के पर्यटक सहित दो को काटा, जापानी महिला की बिगड़ी तबीयत

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

ब्राजील के पर्यटक एंथनी पेन और पश्चिम बंगाल के नारायण घोष को सीआईएसएफ के जवानों ने परिसर स्थित डिस्पेंसरी में एंटी-रेबीज इंजेक्शन लगाकर प्राथमिक उपचार दिया। इसके बाद दोनों बिना ताज देखे ही लौट गए।ताजमहल का दीदार करने आई जापान की महिला पर्यटक की बुधवार दोपहर अचानक तबीयत बिगड़ गई। तेज धूप के कारण रक्तचाप कम होने पर वह गश खाकर गिर पड़ीं। जापान के टोक्यो की रहने वाली रेना निट्टा बुधवार दोपहर गाइड के साथ ताजमहल देखने पहुंची थीं।परिसर में भ्रमण के दौरान वे गश्त खाकर गिर पड़ीं। गाइड उन्हें ताजमहल परिसर की डिस्पेंसरी ले गया। वहां मौजूद डॉ. सौरभ शुक्ला ने आवश्यक दवाएं और ओआरएस का घोल दिया। कुछ देर आराम करने के बाद महिला पर्यटक की स्थिति में सुधार आया और वे दोबारा ताज का दीदार करने के लिए निकल गई।