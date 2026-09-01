VIDEO: घर का ताला तोड़कर लाखों की चोरी

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आगरा के सदर बाजार थानाक्षेत्र के गोवर्धन विहार फेज-1 में रहने वाले शिक्षक लक्ष्मण सिंह के घर चोरी हो गई। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि वह 30 अगस्त की सुबह परिवार के साथ अपने भाई के बीमार बेटे कुनाल को देखने धौलपुर गए थे। शाम करीब 5:45 बजे लौटे तो घर के ताले टूटे पड़े थे। कमरे में अलमारी का लॉक भी टूटा था। सोने-चांदी के जेवरात, नकदी, डेबिट कार्ड, समेत लाखों का सामान चोर ले गए। पुलिस तहरीर के आधार पर मामले की जांच कर रही है। वहीं पुलिस ने सदर के नैनाला ब्राह्मण निवासी पूर्व रेलकर्मी मोहन शर्मा के घर में चोरी करने के दो आरोपी नगला जस्सा निवासी अमित उर्फ डकैत और टुंडपुरा निवासी छोटू को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के पास से सोने-चांदी के आभूषण बरामद किए गए।

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