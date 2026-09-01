भयानक हादसा: कार ने राैंदा 10 माह का मासूम, सिर के ऊपर से निकल गया पहिया; दृश्य देख कांप गए लोग

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थाना मोहम्मदाबाद के गांव मुसारक निवासी हिना अपने दस माह के बेटे गुलशन के साथ मायके आई थीं। उनका मायका कस्बे के मोहल्ला मालियान निवासी जगदीश के यहां है। मंगलवार को हिना परिवार के साथ लोहे पीटने का काम कर रही थीं। इसी दौरान गुलशन पास में खेल रहा था। मड़िया चौराहे की ओर से थाने की तरफ जा रही कार ने खेल रहे गुलशन को टक्कर मार दी।कार का पहिया उसके सिर के ऊपर से निकल गया। बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अलीगंज ले गई, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। बच्चे की मौत की जानकारी मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंच गए। मां हिना का रो-रोकर बुरा हाल है।मृतक के मामा जितेंद्र ने बताया कि हादसे के बाद चालक कार लेकर मौके से निकल गया। सीओ अलीगंज राजेश सिंह ने बताया कि घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी जा रही है। वाहन और चालक की पहचान के बाद कार्रवाई की जाएगी।