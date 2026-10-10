VIDEO: लेनदेन पर शराब कैंटीन में तोड़फोड़, संचालक और उसके भाई को पीटा

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आगरा-जलेसर रोड पर थाना बरहन क्षेत्र के गढ़ी मददे स्थित कंपोजिट देशी-अंग्रेजी शराब के ठेके के पास शुक्रवार सायं तीन शराबियों ने कैंटीन संचालक से मारपीट और तोड़फोड़ की। कैंटीन संचालक अनूप यादव निवासी रनौसा (थाना जलेसर) ने बताया कि तीन युवकों ने शराब पीने के लिए सामान मांगा था। इससे पहले भी वे उधार सामान लेकर बाद में रुपये देने की बात कहकर चले गए थे। जब उनसे रुपये मांगे तो उन्होंने गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपियों ने मारपीट करते हुए कैंटीन का काउंटर उलट-पुलट कर दिया, जिससे उसमें रखे दुकानदारी के रुपये गिर गए। बीच-बचाव करने आए छोटे भाई को भी पीटने से चोटें आई हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस तीनों युवकों को पकड़कर आंवलखेड़ा पुलिस चौकी ले गई, जहां वे पूछताछ के लिए बिठाए गए हैं। कार्यवाहक थाना प्रभारी बरहन गुडवीर सिंह ने बताया कि रुपयों के लेन-देन को लेकर मारपीट की जानकारी पर तीन शराबियों को पूछताछ के लिए बिठा लिया गया है। जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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