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VIDEO: आगरा से खंदौली का सफर हुआ आसान, पोइया घाट पर शुरू हुआ पांटून पुल

Arun Parashar

Updated Wed, 11 Nov 2026 04:02 PM IST Updated Wed, 11 Nov 2026 04:02 PM IST







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आगरा के पोइया घाट पर पांटून पुल बुधवार से शुरू हो गया। इससे भगवान टाॅकीज से खंदौली के लिए आने जाने का रास्ता सुगम हो गया है। अब राहगीरों को रामबाग टेढ़ी बगिया होकर 10 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर तय नहीं करना पड़ेगा। वहां लगने वाले भीषण जाम से भी रहता मिलेगी। ... और पढ़ें

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