VIDEO: जोड़ो-मांसपेशियों में दर्द, बुखार-खांसी से हालत खराब

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आगरा। मौसम लगातार बदल रहा है। बीते सप्ताह से पारे में कई डिग्री सेल्सियस का अंतर देखा गया। इससे वायरल बुखार, हड्डी रोग और त्वचा रोग के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द की परेशानी लेकर भी मरीज पहुंच रहे हैं।

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