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VIDEO: इंटर स्कूल योग प्रतियोगिता शुरू, 150 खिलाड़ी कर रहे प्रतिभाग

Arun Parashar

Updated Fri, 27 Nov 2026 04:55 PM IST Updated Fri, 27 Nov 2026 04:55 PM IST







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आगरा के अवधपुरी स्थित मिल्टन पब्लिक स्कूल में दो दिवसीय इंटर स्कूल योग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें करीब 150 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। पहले दिन बालक-बालिका वर्ग के विजेताओं को पदक बांटे गए। ... और पढ़ें

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