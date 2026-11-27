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पुलिस आयुक्त दीपक कुमार के निर्देश पर मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। जगनेर निवासी योगेंद्र कुमार गर्ग ने बताया कि कि उन्हें शिल्पक सहकारी आवास समिति के अध्यक्ष आरके सिंह और सचिव शुभम ने पथौली स्थित एक प्लॉट बेचने का प्रस्ताव दिया।आरोप लगाया कि पदाधिकारियों ने फर्जी रजिस्टर दिखाकर प्लॉट को खाली बताया। सौदा 20 लाख रुपये में तय हुआ। 28 अगस्त, 2024 को उनकी पत्नी अनीता गर्ग के नाम बैनामा कराया गया। 25 जून, 2026 को निर्माण कराने पर पता चला कि प्लॉट 2012 में ही बेचा जा चुका था। डीसीपी सिटी रविंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।