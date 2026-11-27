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लेडी लाॅयल की वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. ममता किरण ने बताया कि महिलाओं में कैल्शियम की कमी के पीछे कई प्रमुख कारण हैं। धूप से दूरी बनाने के अलावा आहार में विटामिन-डी, हरी सब्जियों और पोषक तत्वों की कमी से हड्डियों के लिए जरूरी कैल्शियम घटने लगता है। वहीं स्त्री रोग विशेषज्ञ डाॅ आंशु ने बताया कि महिला मां बनती है और शिशु को स्तनपान कराती है तो उसके शरीर का कैल्शियम बच्चे के विकास के लिए स्थानांतरित होता है। इस दौरान अगर सही पोषण न मिले तो शरीर में कैल्शियम की कमी और बढ़ जाती है। संवाद- दूध, दही और छाछ को रोजाना के आहार में शामिल करें।- हरी पत्तेदार सब्जियों सहित संतुलित शाकाहारी भोजन लें।- रोजाना सुबह-सुबह हल्की धूप में करीब आधे घंटे तक जरूर टहलें, ताकि शरीर को प्राकृतिक विटामिन-डी मिल सके।- नियमित रूप से योग और व्यायाम करें, जिससे हड्डियां मजबूत रहें और कैल्शियम का स्तर संतुलित बना रहे।