{"_id":"6aa12dce309fdcf79b02eff7","slug":"video-high-vltd-costs-and-mapping-issues-trouble-transporters-in-agra-2026-09-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: वीएलटीडी की ऊंची कीमत और मैपिंग से ट्रांसपोर्टर परेशान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

व्यावसायिक वाहनों के लिए अनिवार्य व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग उपकरण (वीएलटीडी) ट्रांसपोर्टरों के लिए दोहरी समस्या बन गया है। पड़ोसी राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में इसकी कीमत काफी अधिक है। साथ ही, वीएलटीडी की मैपिंग में भी दिक्कतें आ रही हैं। आगरा टैक्सी एसोसिएशन के अध्यक्ष अभिनव गुप्ता ने वीएलटीडी में कई विसंगतियां बताईं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में यह उपकरण पांच हजार रुपये में लगाया जा रहा है। यहां टोयोटा के सात सीटों वाले वाहन में 24 हजार रुपये में यह उपकरण लग रहा है। वहीं, मारुति में इसकी कीमत 14 हजार रुपये है। गुप्ता ने उपकरण के मूल्य में अंतर पर सवाल उठाते हुए आरटीओ और जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है।

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