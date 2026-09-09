यूपी: पत्नी का बेरहमी से काटा गला, फिर लाश के साथ भी की हैवानियत; पति ने जिस तरह की हत्या दहल गया दिल

1 of 10 पत्नी का बेरहमी से काटा गला - फोटो : अमर उजाला







Link Copied







किरन के कानों पर कुंडल खींचने के निशान पुलिस और जुटे लोगों ने भी देखे। घटनास्थल की स्थिति देखने के बाद किरन के परिजन ने भी यही आरोप लगाए। घर में सामान और टिन शेड भी टूटा पड़ा था। इससे आशंका है कि पत्नी ने बचने का प्रयास किया लेकिन जान नहीं बचा सकी। मृतका के भाई ललित ने बताया कि किरन उनकी इकलौती बहन थी। पिता ने दो बीघा खेत बेचकर शादी की थी। करीब एक माह पहले ही किरन मायके से ससुराल गई थी।





एक महीने बाद घर पहुंचा विवेक पत्नी किरन को ठिकाने लगाने की पूरी तैयार करके आया था। घर में घुसते ही झगड़ा शुरू कर दिया। पत्नी वजह समझ पाती तब तक उसने लोहे के पाइप से सिर पर ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया। वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिरी तो विवेक ने गला काट कर हत्या कर दी। क्रूरता यहीं नहीं थमी, किरन के कान के कुंडल नोंच लिए। पैरों के बिछुए और चूड़ियां भी खींच ले गया।

2 of 10 घटनास्थल पर जांच करती पुलिस - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

ललित ने बताया कि विवेक को मायका पक्ष के लोग पसंद नहीं थे। इसी वजह से वह रक्षाबंधन पर भी बहन से राखी बंधवाने नहीं आ सका। जीजा कई बार बहन को 15-15 दिन तक खाना तक नहीं देता था। इस पर एक होटल से उसके लिए खाना भेजने की व्यवस्था कर दी थी। इस बारे में पता चलने पर भी वो बहन को पीटा करता था। उधर, पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। उसके दोस्त और रिश्तेदारों के बारे में भी पता किया जा रहा है।

3 of 10 भाई ललित - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

मृतका के भाई ललित ने थाना खंदाैली में तहरीर दी। इसमें पति विवेक, ससुर राजकुमार, जेठ भानू, भाभी नीतू, सास और एक अन्य व्यक्ति यश प्रधान को नामजद किया गया है। एसीपी एत्मादपुर देवेश सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। आरोपियों की तलाश की जा रही है।





विज्ञापन विज्ञापन

4 of 10 झाड़ियों में हथियार की तलाश करती पुलिस - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

पड़ोसियों पर भड़के, बोले- क्यों नहीं सुनी आवाज

घटना की जानकारी पर आए मृतका के परिजन पड़ोसियों पर भड़क गए। उनका कहना था कि बेटी की हत्या कर दी गई। घर में आए दिन झगड़ा होता था। तब पड़ोसी भी देखा करते थे। इस बार हत्या कर दी गई। किसी ने आवाज क्यों नहीं सुनी। अगर कोई आ जाता तो बेटी की जान बच जाती। बच्चों को भी वो नहीं ले जा पाता। आरोपी को भी पकड़ा भी जा सकता था।





विज्ञापन

5 of 10 घर के बाहर मौजूद पुलिस - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी