आगरा में बड़ी वारदात: बीच रोड पर काटा युवती का गला, हालत गंभीर; दोस्त ने दिया वारदात को अंजाम
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Wed, 09 Sep 2026 12:41 PM IST
सार
आगरा के सिकंदरा क्षेत्र में जेसीबी चौराहे के पास युवक ने युवती पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, गले पर वार से वह गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया जा रहा है कि आरोपी और युवती के बीच पहले दोस्ती थी; पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।
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विस्तार
आगरा के सिकंदरा क्षेत्र के जेसीबी चौराहे, शास्त्रीपुरम के पास एक युवती पर युवक ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी ने युवती के गले पर चाकू से वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। घायल युवती शास्त्रीपुरम स्थित एक मेडिकल इक्विपमेंट कंपनी में नौकरी करती है। युवक से उसकी पहले दोस्ती थी। हमले के बाद उसे गंभीर हालत में निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। घटना की सूचना मिलने पर सिकंदरा पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी।
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