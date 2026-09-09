महिला का हाईवोल्टेज ड्रामा: मोबाइल टॉवर पर चढ़ी, इसलिए नाराज होकर उठाया ऐसा कदम; पुलिस समझाती रही
संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज Published by: Arun Parashar Updated Wed, 09 Sep 2026 04:26 PM IST
सार
यूपी के कासगंज जिले में एक महिला मोबाइल टाॅवर पर चढ़ गई। सूचना पर पुलिस माैके पर पहुंच गई। महिला को समझाती रही, लेकिन महिला किसी की बात मानने को तैयार नहीं थी।
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विस्तार
कासगंज के सोरोंजी थाना क्षेत्र के गांव नगला लाले में बुधवार दोपहर एक महिला मोबाइल के टॉवर पर चढ़ गई। महिला बेटी की बरामदगी की मांग को लेकर टॉवर पर चढ़ी है। उसके टॉवर पर चढ़ने से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। टॉवर के नीचे ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई है। पुलिस ने महिला को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे नीचे आने को तैयार नहीं हुई। मौके पर महिला का हाईवोल्टेज ड्रामा जारी है।
बताया जा रहा है कि महिला की बेटी लंबे से लापता है। पुलिस उसे अब तक बरामद नहीं कर सकी है। इससे नाराज होकर महिला ने ऐसा कदम उठाया है।
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बताया जा रहा है कि महिला की बेटी लंबे से लापता है। पुलिस उसे अब तक बरामद नहीं कर सकी है। इससे नाराज होकर महिला ने ऐसा कदम उठाया है।