सांसों पर गहराया संकट: आगरा की हवा क्यों हुई जहरीली? चार साल में सबसे खराब हाल; एक्यूआई 164 पहुंचा

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स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में आगरा ऐसे ही नहीं पिछड़ गया। मेट्रो के निर्माण कार्य के कारण सबसे ज्यादा संजय प्लेस में प्रदूषण बना हुआ है। बीते साल के मुकाबले धूल का गुबार तीन गुना से ज्यादा है। मानसून में 8 सितंबर को एक्यूआई 164 दर्ज किया गया जो बीते चार वर्षों में सबसे ज्यादा है। इसमें पार्टिकुलेट मैटर यानी पीएम-10 कणों की मात्रा सबसे ज्यादा है जो निर्माण कार्य और खुदाई के कारण बढ़ते हैं। दूसरी ओर निगरानी के लिए लगाए गए स्मार्ट सिटी के 39 में से 12 पर्यावरण सेंसर ही खराब हैं। मेट्रो ने सदर के अल्लाबख्श और राजामंडी में लगे सेंसर हटवा दिए।

मानसून के इस मौसम में मंगलवार को पीएम कणों की मात्रा 271 तक दर्ज की गई। यह अधिकतम है और बारिश में 50 से 70 के बीच ही दर्ज की जाती है। संजय प्लेस में यह 171 तक औसत बनी रही, जिसका असर वायु गुणवत्ता पर पड़ा है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ऑटोमैटिक स्टेशन के इन आंकड़ों के मुताबिक पीएम-2.5 की मात्रा कम है, लेकिन मेट्रो, सीएम ग्रिड के तहत खोदी गई सड़कों से उठ रही धूल में मिट्टी के बड़े आकार के कण बढ़ रहे हैं। नगर निगम के पर्यावरण अभियंता पंकज भूषण ने बताया कि एमजी रोड पर इस साल मेट्रो का काम शुरू हुआ है, जिसका असर सर्वेक्षण पर पड़ा। इसके अलावा सड़कों की खुदाई के कई काम जारी हैं। अभी से अगले साल के लिए सुधार की योजनाएं बनाएंगे।





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संजय प्लेस में 8 सितंबर को एक्यूआई वर्ष एक्यूआई 2026 164 2025 52 2024 71 2023 79







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