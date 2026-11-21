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देश को आजादी के बाद अब तक विकसित हो जाना चाहिए था, लेकिन राजनीति इसे फिर से 1947 के विभाजन वाली स्थिति में ले जा रही है। जिन्हें धर्म ज्ञान ही नहीं है, वे कथावाचक बनकर युवाओं को उकसा रहे हैं। चिंताजनक ये है कि उन्हें राजनेता सहयोग कर रहे हैं। ये बातें राष्ट्रीय परिवर्तन दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मंत्री डीपी यादव ने शनिवार को सिकंदरा के मेघ कुंज स्थित एक आवास पर मीडिया से कहीं। उन्होंने कहा कि पार्टी सौ से अधिक सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इस मौके पर युवा शाखा के अध्यक्ष गगन यादव मौजूद रहे।

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