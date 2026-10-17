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VIDEO: ईदगाह-खेरिया आरओबी बंद होने से लगा जाम, अतिक्रमण हटाने दाैड़ी निगम की टीम

Sat, 17 Oct 2026 08:57 PM IST
Arun Parashar
Arun Parashar Arun Parashar
Updated Sat, 17 Oct 2026 08:57 PM IST
Eidgah-Kheria ROB closed people forced to cross railway tracks
आगरा में ईदगाह-खेरिया रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) बंद होते ही शहर की यातायात व्यवस्था चरमरा गई। जिस रास्ते से लोग महज 10 मिनट में अपने गंतव्य तक पहुंच जाते थे, वहां अब घंटों जाम से जूझना पड़ा। रेलवे की ओर से सुझाए गए वैकल्पिक मार्ग बारह खंबा पर बदहाली, धूल के गुबार और कीचड़ ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दीं। शनिवार की सुबह से ही वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। स्कूल जाने वाले बच्चों के वाहन भी जाम में फंसे रहे। उधर, रुई की मंडी-शाहगंज रेलवे फाटक पर ट्रेन गुजरने के दौरान यातायात थमने से जाम की स्थिति और विकराल हो गई। रास्ता बंद होने से परेशान लोग संकरी गलियों से निकलने लगे। दूसरी ओर हालात ऐसे बने कि आरपीएफ की मौजूदगी में लोगों ने आरओबी की रोक फांदकर पैदल ही दूसरी ओर निकलना शुरू कर दिया। यातायात संभालने के लिए आरपीएफ और पुलिस तैनात रही, जबकि नगर निगम की टीम ने बारह खंबा में कुछ स्थानों से अतिक्रमण हटाया।
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