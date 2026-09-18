VIDEO: सेवा संकल्प अभियान के तहत यमुना किनारे जलाए दीप

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आगरा में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत भाजपा आगरा महानगर की ओर से बल्केश्वर घाट पर आशीर्वाद का दीया कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज सिंह ने अन्य नेताओं के साथ यमुना आरती की। महापौर हेमलता दिवाकर, राज्यसभा सांसद नवीन जैन, महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता, दीपू जादौर, पार्षद, मुरारी लाल गोयल, प्रदीप अग्रवाल, पूजा बंसल, पंकज अग्रवाल, नेहा गुप्ता, राहुल सागर मौजूद रहे।

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