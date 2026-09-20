VIDEO: कुत्तों ने आठ साल के बच्चे पर किया हमला

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आगरा के फतेहाबाद थाना क्षेत्र के गांव गढ़ी मोहनलाल खंडेर में शनिवार शाम खेत पर जा रहे आठ वर्षीय बच्चे पर 10-12 कुत्तों ने हमला कर दिया। कुत्तों ने बच्चे के जमीन पर गिर जाने पर काटना शुरू कर दिया। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने लाठी-डंडों से कुत्तों को खदेड़कर किसी तरह उसकी जान बचाई। गांव गढ़ी मोहनलाल खंडेर निवासी कप्तान सिंह का आठ वर्षीय पुत्र समीर शनिवार शाम करीब छह बजे खेत पर जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में मौजूद कुत्तों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया। बच्चे के चीखने और रोने की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने लाठी-डंडे लेकर कुत्तों को भगाया और बच्चे को उनके चंगुल से छुड़ाया। हमले में समीर के शरीर पर कई जगह जख्म हो गए। परिजन उसे सीएचसी फतेहाबाद लेकर पहुंचे, जहां उसका उपचार चल रहा है।

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