{"_id":"6aafc3e36cefaa05610d2d61","slug":"video-dispute-between-patient-and-staff-at-nursing-home-2026-09-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: नर्सिंग होम में मरीज और स्टाफ में हुआ विवाद, पुलिस से शिकायत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा के सदर क्षेत्र स्थित उपाध्याय नर्सिंग होम में ड्रेसिंग जल्दी बदलने की कहने पर मरीज और अस्पताल स्टाफ के बीच विवाद हो गया। अस्पताल प्रबंधक ने मरीज, उसके साथ आई महिला पर अभद्रता व धमकी देने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। अस्पताल प्रबंधक ललित कुमार ने तहरीर दी। बताया कि नगला कलहू, सादाबाद, हाथरस निवासी दीपक कुमार को 14 सितंबर को उपचार के लिए भर्ती किया गया था। अगले दिन ड्रेसिंग बदलने के दौरान दीपक और महिला कुंती ने निदेशक डॉ. राजीव कुमार उपाध्याय व स्टाफ से गाली-गलौज की। वे अस्पताल का बकाया भुगतान किए बिना चले गए और गोली मारने की धमकी भी दी। बाद में इंस्टाग्राम पर अस्पताल निदेशक के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर धमकाया गया। एसीपी सदर अमीषा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

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