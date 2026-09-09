{"_id":"6aa1117c58c6ff26ae04f0b5","slug":"video-demolition-of-dilapidated-school-buildings-roofs-were-leaking-and-walls-had-developed-cracks-2026-09-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: जर्जर स्कूल भवनों का ध्वस्तीकरण, टपक रही थी छतें, दरक गई थी दीवारें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बाह। बेसिक शिक्षा विभाग ने जर्जर स्कूल भवनों के ध्वस्तीकरण का अभियान चला रहा है। अभियान के तहत बाह विकास खंड के अंतर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालय कंपोजिट कलींजर के जर्जर भवन को बुल्डोजर चलवा कर ध्वस्त किया गया। पुराने भवन की छतें टपकने लगी थी। दीवारें दरक गई थी। बारिश के दौरान बच्चों की सुरक्षा का खतरा पैदा हो जाता था। इतना ही नहीं फरैरी के प्राथमिक विद्यालय के भवन को भी ध्वस्त किया गया है। भवन की दीवारें फट गई थी। खिड़की, जंगले आदि क्षतिग्रस्त हो गये थे। छत से प्लास्टर उखड़ कर गिरता था, बच्चों की सुरक्षा को लेकर खतरा पैदा हो गया था। विभाग ने जर्जर स्कूल भवन चिन्हित कर बच्चों को बैठाने के लिए पहले से ही प्रतिबंधित कर दिए थे। निष्प्रयोज्य भवन की इबारत लिखवा दी थी। खंड शिक्षा अधिकारी धर्मराज सरोज ने बताया कि छात्रहित में जर्जर स्कूल भवन ध्वस्त किए जा रहे हैं। बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर विभाग ध्वस्तीकरण का अभियान चला रहा है।

... और पढ़ें