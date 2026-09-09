18 रुपये किलो मिलेगी चीनी: यूपी के इन लोगों को मिलेगी बड़ी राहत, गेहूं-चावल समेत मिलेगा 35 किलो खाद्यान्न
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Wed, 09 Sep 2026 09:08 AM IST
सार
आगरा में 10 से 25 सितंबर तक अंत्योदय और पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को निशुल्क खाद्यान्न वितरित किया जाएगा। अंत्योदय कार्ड पर 35 किलो अनाज के साथ तीन किलो चीनी मिलेगी, जबकि पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को गेहूं, चावल और बाजरा का लाभ मिलेगा।
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विस्तार
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अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को 10 से 25 सितंबर तक निशुल्क राशन का वितरण किया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी आनंद कुमार सिंह ने बताया कि अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 21 किलो गेहूं और 14 किलो चावल (कुल 35 किग्रा खाद्यान्न) दिया जाएगा।
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अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 21 किलोग्राम गेहूं और 14 किलोग्राम चावल, यानी कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उन्हें 18 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर तीन किलोग्राम चीनी भी वितरित की जाएगी।
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पात्र गृहस्थी कार्डधारकों के लिए वितरण
पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को प्रति यूनिट तीन किलोग्राम गेहूं और 2 किलोग्राम चावल मिलेगा। इसके अलावा, उन्हें प्रति यूनिट दो किलोग्राम गेहूं, एक किलोग्राम फोर्टिफाइड चावल और दो किलोग्राम बाजरा भी निशुल्क दिया जाएगा। पात्र गृहस्थी कार्डधारक खाद्यान्न लेने के लिए पोर्टेबिलिटी की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे, बशर्ते विक्रेता के पास उपलब्ध स्टॉक हो।
पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को प्रति यूनिट तीन किलोग्राम गेहूं और 2 किलोग्राम चावल मिलेगा। इसके अलावा, उन्हें प्रति यूनिट दो किलोग्राम गेहूं, एक किलोग्राम फोर्टिफाइड चावल और दो किलोग्राम बाजरा भी निशुल्क दिया जाएगा। पात्र गृहस्थी कार्डधारक खाद्यान्न लेने के लिए पोर्टेबिलिटी की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे, बशर्ते विक्रेता के पास उपलब्ध स्टॉक हो।
आधार प्रमाणीकरण के साथ ओटीपी से भी मिलेगा राशन
विभाग के अनुसार, 25 सितंबर को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से राशन लेने में असमर्थ उपभोक्ताओं को मोबाइल ओटीपी के जरिए निशुल्क खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा भी उपलब्ध होगी।
विभाग के अनुसार, 25 सितंबर को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से राशन लेने में असमर्थ उपभोक्ताओं को मोबाइल ओटीपी के जरिए निशुल्क खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा भी उपलब्ध होगी।
वितरण का समय और निर्देश
उचित दर विक्रेताओं को सुबह 8 बजे से 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। कार्डधारक निर्धारित अवधि में संबंधित उचित दर विक्रेता से अपने कार्ड पर देय खाद्यान्न और अंत्योदय कार्ड होने पर चीनी प्राप्त कर सकते हैं।
उचित दर विक्रेताओं को सुबह 8 बजे से 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। कार्डधारक निर्धारित अवधि में संबंधित उचित दर विक्रेता से अपने कार्ड पर देय खाद्यान्न और अंत्योदय कार्ड होने पर चीनी प्राप्त कर सकते हैं।