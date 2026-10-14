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VIDEO: कॉलेज में निकला कोबरा, बच्चों में मची अफरा-तफरी, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू

Wed, 14 Oct 2026 09:09 PM IST
Arun Parashar
Arun Parashar Arun Parashar
Updated Wed, 14 Oct 2026 09:09 PM IST
Cobra found in college panic among students
आगरा के बाह के आशाराम रामनिवास आदर्श इंटर कॉलेज बाह में पौधों की क्यारी में कोबरा दिखने से छात्र-छात्राओं में अफरा तफरी मच गई। प्रधानाचार्य विनोद कुमार दीक्षित की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कोबरा को रेस्क्यू कर यमुना के बीहड़ के प्राकृतिक रहवास में सुरक्षित छोड़ दिया। शुक्रवार की सुबह कॉलेज खुला ही था कि छात्र-छात्राओं को पौधों की क्यारी में कोबरा फन फैलाए बैठा दिखा। कोबरा को देख कर छात्र-छात्राओं ने चीख पुकार मचा दी। मौके पर पहुंचे प्रधानाचार्य विनोद कुमार दीक्षित और शिक्षकों ने कोबरा को देख कर छात्र-छात्राओं को क्लास रूम में भेज दिया और रेस्क्यू के लिए वन विभाग को सूचना दी। बाह के रेंजर अमित कुमार ने बताया कि कोबरा को रेस्क्यू करने के लिए वन विभाग की टीम भेजी। तब तक कोबरा क्यारी की पटिया के नीचे घुस गया। टीम ने करीब आधा घंटे की जद्दोजहद के बाद कोबरा को रेस्क्यू किया। रेंजर ने बताया कि रेस्क्यू किए गये कोबरा को यमुना के बीहड़ के प्राकृतिक रहवास में सुरक्षित छोड़ दिया गया। वहीं कोबरा के रेस्क्यू होने पर शिक्षकों एवं छात्र-छात्राओं ने राहत की सांस ली।
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