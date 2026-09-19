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VIDEO: पेड़ के सहारे छत पर चढ़ा शातिर चोर, जाल तोड़कर शोरूम में उतरा; 20 हजार लेकर फरार

Dhirendra Singh

Updated Sat, 19 Sep 2026 03:49 PM IST Updated Sat, 19 Sep 2026 03:49 PM IST







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आगरा के हाथरस रोड स्थित हरेंद्र एंटरप्राइजेज शोरूम में चोर पेड़ के सहारे छत पर पहुंचा और लोहे का जाल तोड़कर अंदर घुस गया। गल्ले से करीब 20 हजार रुपये की नकदी लेकर फरार हुआ चोर सीसीटीवी में कैद हो गया, पुलिस फुटेज के आधार पर तलाश कर रही है। ... और पढ़ें

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