{"_id":"6aec90f93510892c700499b2","slug":"video-camel-fair-held-at-bateshwar-mela-in-agra-2026-11-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"बटेश्वर मेला: सांचोरी ऊंट ने दिखाया ऐसा गजब का नृत्य, रोमांचित हो उठे खरीदार, कीमत जानकर चाैंक जाएंगे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बटेश्वर मेला: सांचोरी ऊंट ने दिखाया ऐसा गजब का नृत्य, रोमांचित हो उठे खरीदार, कीमत जानकर चाैंक जाएंगे
आगरा के बाह में बटेश्वर में ऊंट का मेला खचाखच भर गया है। बृहस्पतिवार सांचोरी ऊंट के मन मोहक नृत्य पर पारखी लट्टू हो गये। दाैसा राजस्थान के ललसोर के रहने वाले रसूल खां अपने पांच ऊंट लेकर बटेश्वर मेला पहुंचे हैं। उनके सांचोरी ऊंट श्याम के मन मोहक नृत्य ने बृहस्पतिवार को दिन भर खरीददारों को रोमांचित किया। पैरों में बंधे घुंघरू की छनछन के बीच नृत्य मुद्राएं हैरत में डाल देने वाली थी। नृत्य की खूबी के चलते ही ऊंट का दाम 1.50 लाख रुपये रखा है। दावा किया कि बीकानेर के रामनरेश ने खरीद के लिए 90 हजार रुपये कीमत लगाई है। करौली के उस्ताद शिवचरन ने सांचोरी ऊंट के नृत्य में पारंगत किया है। उन्होंने बताया कि सांचोरी ऊंट की खूबसूरत शारीरिक बनावट एवं मजबूत कद-काठी की वजह से मांग ज्यादा है। खचाखच भरे ऊंट के मेला में सांचोरी, जैसलमेरी, बाड़मेरी नस्ल के ऊंटों की खूबी और खूबसूरती के आधार पर मालिकों ने 25 हजार से 2 लाख रुपये तक की कीमत रखी है। बिल्होर के सुलेमान, फिरोजाबाद के अनरुद्ध ने बताया कि ऊंटों की खरीद और बिक्री शुरू हो गई है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।