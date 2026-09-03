फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Call center employee body found on railway tracks suspected suicide

VIDEO: रेलवे लाइन पर मिला काॅल सेंटर कर्मी का शव, आत्महत्या की आशंका

Thu, 03 Sep 2026 11:55 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 11:55 PM IST
Call center employee body found on railway tracks suspected suicide
आगरा के सिकंदरा में गुरुद्वारा गुरु का ताल के पास रेलवे लाइन पर काॅल सेंटर के कर्मचारी यमन कुमार (24) का शव पड़ा मिला। ट्रेन की चपेट में आने से मौत हुई। रेलवे लाइन के पास ही स्कूटी खड़ी थी, मोबाइल भी पड़ा हुआ था। डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने बताया कि लोहामंडी के खातीपाड़ा निवासी यमन पदम प्लाजा में संचालित एक काॅल सेंटर में काम करते थे। बुधवार को उन्हें सैलरी मिली थी। रात 9:30 बजे स्कूटी लेकर घर से निकल आए। परिजन ने देर तक घर नहीं आने पर फोन किया। मगर मोबाइल स्विच ऑफ था। बृहस्पतिवार तड़के तकरीबन 4 बजे पुलिस को हादसे की जानकारी मिली। पुलिस ने मोबाइल से पहचान कर परिजन को बताया। पुलिस मामले को आत्महत्या मान रही है जबकि सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। वहीं परिजन का कहना है कि आत्महत्या करने की वजह वजह समझ में नहीं आ रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

वीडियो: संस्कृत महाविद्यालय में 100 विद्यार्थियों ने निकाली, स्वास्थ्य-स्वच्छता का दिया संदेश

Video: 100 students from a Sanskrit college took out a rally, conveying a message about health and hygiene.
Solan
03 Sep 2026

फरीदकोट में विधायक के नेतृत्व में मावां-धीयां सत्कार योजना के फार्म भरने वाली सखियों का सम्मान

Honouring the 'Sakhis' who filled out forms for the 'Mavan-Dhiyan Satkar Yojana'
Chandigarh-Punjab
03 Sep 2026

जन्माष्टमी पर अलीगढ़ में ठाकुर जी के लिए खास खरीदारी

जन्माष्टमी पर अलीगढ़ में ठाकुर जी के लिए खास खरीदारी
Aligarh
03 Sep 2026

नारनौल जिला स्तरीय सांस्कृतिक महोत्सव संपन्न, विद्यार्थियों ने बिखेरी प्रतिभा

Narnaul district-level cultural festival concludes; students showcase their talent.
Mahendragarh/Narnaul
03 Sep 2026

नारनौल में प्रीमियर लीग 5 सितंबर से, आठ टीमें दिखाएंगी दमखम

Premier League in Narnaul starts September 5; eight teams to showcase their mettle.
Mahendragarh/Narnaul
03 Sep 2026
विज्ञापन

कानपुर: गड्ढों में तब्दील हो गया शहर, व्यापार हो रहा चौपट, व्यापारियों ने नगर आयुक्त से भेंटकर बताईं समस्याएं

Kanpur: City riddled with potholes, business suffering
Kanpur
03 Sep 2026

नरवाना: 29वें दिन भी जारी रही सफाई कर्मचारियों की हड़ताल, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया

Narwana: Sanitation workers' strike continued for the 29th day; police detained the protesters.
Jind
03 Sep 2026
विज्ञापन

रेवाड़ी: सेक्टर-18 मोड़ पर कार से टकराकर पलटा छात्राओं से भरा ऑटो, 12 घायल; तीन की हालत गंभीर

Rewari: Auto-rickshaw carrying female students overturns after colliding with a car at the Sector-18 turn; 12 injured, three in critical condition.
Rewari
03 Sep 2026

फतेहाबाद: डोर-टू-डोर कचरा उठान एजेंसी के चालक और सहायक भी हड़ताल के समर्थन में उतरे

Fatehabad: Drivers and helpers from the door-to-door garbage collection agency have also come out in support of the strike.
Fatehabad
03 Sep 2026

अंबाला में महावीर पार्क तालाब में युवक ने लगाई छलांग, हुई मौत

Youth jumps into Mahavir Park pond in Ambala; divers save his life.
Ambala
03 Sep 2026

अमृतसर में पुलिस कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन के दौरान भिड़ी महिलाएं

Women clashed during a protest against police action in Amritsar.
Amritsar
03 Sep 2026

उमरिया: हलछठ की पूजा के बाद नदी में विसर्जन बनी आखिरी रस्म, 70 वर्षीय रमोता बाई गहरे पानी में लापता

70-Year-Old Woman Goes Missing in River During Halchhath Ritual in Umaria
Madhya Pradesh
03 Sep 2026

VIDEO: अखंड नाम संकीर्तन की धूम, आज मनेगी जन्माष्टमी

VIDEO: अखंड नाम संकीर्तन की धूम, आज मनेगी जन्माष्टमी
Ayodhya
03 Sep 2026

अमृतसर में अवैध हथियार नेटवर्क का पर्दाफाश, दो आरोपी गिरफ्तार

Illegal arms network busted in Amritsar
Amritsar
03 Sep 2026

अमृतसर: दरबार साहिब की परिक्रमा में बेअदबी की कोशिश, आरोपी गिरफ्तार

Attempted act of sacrilege in the circumambulation path of Darbar Sahib.
Amritsar
03 Sep 2026

हमीरपुर: दुर्गेश अरण्य अंतरराष्ट्रीय प्राणी उद्यान के पहले चरण का 90 फीसदी कार्य पूरा

Hamirpur: 90% of the work on the first phase of Durgesh Aranya International Zoological Park completed.
Hamirpur (Himachal)
03 Sep 2026

वीडियो: पीलीभीत के पांच मजदूरों की मौत, हरियाणा में हुआ हादसा, परिवारों में मचा कोहराम

Five laborers from Pilibhit die in an accident in Haryana
Pilibhit
03 Sep 2026

शाहजहांपुर: जन्माष्टमी पर कंपोजिट स्कूल के बच्चों ने प्रस्तुत की भगवान कृष्ण की झांकी

Students of the composite school presented a tableau of Lord Krishna
Shahjahanpur
03 Sep 2026

ऊना: श्री राधा-कृष्ण मंदिर कोटला कलां में बाबा बाल जी महाराज से मिले हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी

Haryana Chief Minister Nayab Singh Saini met Baba Bal Ji Maharaj Kotla Kalan
Himachal Pradesh
03 Sep 2026

सादाबाद तहसील में आलू की माला पहनकर किसानों ने लगाई झाड़ू

सादाबाद तहसील में आलू की माला पहनकर किसानों ने लगाई झाड़ू
Hathras
03 Sep 2026

VIDEO: खोया मोबाइल मिला तो खिल उठा चेहरा, 217 लोगों को मिली सौगात

VIDEO: खोया मोबाइल मिला तो खिल उठा चेहरा, 217 लोगों को मिली सौगात
Amethi
03 Sep 2026

VIDEO: अश्वनीपुरम में धंसी सड़क, स्थानीय लोग परेशान, गुणवत्ता को लेकर उठ रहे सवाल

VIDEO: अश्वनीपुरम में धंसी सड़क, स्थानीय लोग परेशान, गुणवत्ता को लेकर उठ रहे सवाल
Ayodhya
03 Sep 2026

VIDEO: राम मंदिर सबका है तो व्यवस्था में भागीदारी भी सबकी हो : सूरज चौधरी

VIDEO: राम मंदिर सबका है तो व्यवस्था में भागीदारी भी सबकी हो : सूरज चौधरी
Ayodhya
03 Sep 2026

VIDEO: महिला आयोग की उपाध्यक्ष के निरीक्षण में खुली व्यवस्थाओं की पोल, बाहर से जांच कराने की शिकायत

VIDEO: महिला आयोग की उपाध्यक्ष के निरीक्षण में खुली व्यवस्थाओं की पोल, बाहर से जांच कराने की शिकायत
Gonda
03 Sep 2026

VIDEO: डीजल रिकवरी पर भड़के रोडवेज चालक, वेतन से कटौती का आरोप

VIDEO: डीजल रिकवरी पर भड़के रोडवेज चालक, वेतन से कटौती का आरोप
Sultanpur
03 Sep 2026

फिरोजपुर रेल मंडल कार्यालय में राजभाषा पखवाड़ा के तहत हिंदी निबंध प्रतियोगिता आयोजित

Hindi essay competition organized at the Ferozepur Railway Division office as part of 'Rajbhasha Pakhwada'
Chandigarh-Punjab
03 Sep 2026

VIDEO: स्वाइन फ्लू के पांच मामले आने के बाद अलर्ट, जिला अस्पताल में ही छह घंटे में पहुंचे बुखार के 100 से अधिक मरीज

VIDEO: स्वाइन फ्लू के पांच मामले आने के बाद अलर्ट, जिला अस्पताल में ही छह घंटे में पहुंचे बुखार के 100 से अधिक मरीज
Barabanki
03 Sep 2026

कोटकपूरा में 55 करोड़ के मसले में आढ़तियों के धरना में पहुंचे पूर्व सांसद मोहम्मद सदीक

Former MP Mohammad Sadiq visits the protest in Kotkapura
Chandigarh-Punjab
03 Sep 2026

VIDEO: कलेक्ट्रेट के पास स्कूटी छोड़कर गायब हुई महिला, बैग में मिले लाखों के जेवर

VIDEO: कलेक्ट्रेट के पास स्कूटी छोड़कर गायब हुई महिला, बैग में मिले लाखों के जेवर
Ambedkar Nagar
03 Sep 2026

VIDEO: लाभांश बढ़ाकर ₹125 प्रति क्विंटल किए जाने पर कोटेदार संघ ने जताया आभार

VIDEO: लाभांश बढ़ाकर ₹125 प्रति क्विंटल किए जाने पर कोटेदार संघ ने जताया आभार
Sultanpur
03 Sep 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed