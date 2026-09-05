फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Agra Cantt Station Master Assault Case: Inquiry Committee Finds 4 RPF Personnel Guilty

आगरा कैंट स्टेशन मास्टर पिटाई कांड: जांच कमेटी की रिपोर्ट में चार आरपीएफ कर्मी दोषी, सुझाई सुधार की रूपरेखा

Sat, 05 Sep 2026 01:50 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sat, 05 Sep 2026 01:50 AM IST
सार

तीन सदस्यीय विशेषज्ञ समिति ने घटना के लिए चार आरपीएफ कर्मियों को सीधे तौर पर दोषी ठहराया है। साथ ही, बल के आचरण में सुधार के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में 'इमोशनल इंटेलिजेंस'', टकराव प्रबंधन और अंतर-विभागीय समन्वय को अनिवार्य रूप से शामिल करने की अहम सिफारिश की है।
 

विज्ञापन
Agra Cantt Station Master Assault Case: Inquiry Committee Finds 4 RPF Personnel Guilty
आगरा कैंट रेलवे स्टेशन - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर के साथ आरपीएफ कर्मियों की मारपीट के बहुचर्चित मामले में जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। तीन सदस्यीय विशेषज्ञ समिति ने घटना के लिए चार आरपीएफ कर्मियों को सीधे तौर पर दोषी ठहराया है। साथ ही, बल के आचरण में सुधार के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में 'इमोशनल इंटेलिजेंस'', टकराव प्रबंधन और अंतर-विभागीय समन्वय को अनिवार्य रूप से शामिल करने की अहम सिफारिश की है।

विज्ञापन


यह सनसनीखेज घटना बीते 12 जुलाई को घटी थी, जब आगरा कैंट के स्टेशन मास्टर नरेंद्र सिंह चाहर ने दो यात्रियों को चढ़ाने के लिए हीराकुंड एक्सप्रेस को कुछ देर रोका था। आरपीएफ जवानों ने इसे आपातकालीन चेन पुलिंग मानकर यात्रियों पर जुर्माना लगाने की कोशिश की। इस बात पर हुए विवाद के बाद आरपीएफ जवानों ने स्टेशन मास्टर से मारपीट और बदसलूकी की थी। इस घटना के बाद रेलवे ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सीनियर डीएससी का तबादला कर दिया था और चार आरोपी सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया था।
विज्ञापन


जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि ऑन-ड्यूटी रेलकर्मियों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समिति ने चेन पुलिंग के मामलों से निपटने के लिए एक स्पष्ट और एकसमान प्रक्रिया बनाने, लिखित रिकॉर्ड अनिवार्य करने, स्टेशन इम्प्रूवमेंट ग्रुप में वरिष्ठ सुपरवाइजरों की उपस्थिति अनिवार्य करने जैसी 11 सिफारिशें दी हैं। साथ ही, तनावपूर्ण माहौल के बीच ट्रेनों का सुगम संचालन जारी रखने के लिए स्टेशन स्टाफ के पेशेवर आचरण की सराहना की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन


उधर, ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव शरद चंद्र पुरोहित ने रिपोर्ट पर संतोष जताते हुए कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने मांग की है कि अनुशासन की मिसाल कायम करने के लिए रेलवे प्रशासन को चारों दोषी आरपीएफ सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त करना चाहिए। उनका कृत्य आपराधिक था और इससे भारतीय रेलवे की छवि धूमिल हुई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed