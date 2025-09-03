बारिश का रेड अलर्ट: आगरा में आज बंद रहेंगे 12वीं तक के सभी स्कूल, डीएम ने जारी किया आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Sat, 05 Sep 2026 12:58 AM IST
सार
यूपी के आगरा जिले में शनिवार को सभी स्कूल बंद रहेंगे। माैसम विभाग की ओर से बारिश का रेड अलर्ट जारी करने के बाद डीएम ने छुट्टी के आदेश जारी किए हैं।
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विस्तार
आगरा जनपद में लगातार हो रही बारिश और मौसम विभाग के रेड अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन ने शनिवार को जिले के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया है।
जिलाधिकारी मनीष बंसल की ओर से जारी यह आदेश बेसिक शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड के सभी स्कूलों समेत आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी लागू होगा।
कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। आदेश का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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जिलाधिकारी मनीष बंसल की ओर से जारी यह आदेश बेसिक शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड के सभी स्कूलों समेत आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी लागू होगा।
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कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। आदेश का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।