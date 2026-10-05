{"_id":"6ac3e5b02880f5dad401f5dc","slug":"video-cables-stolen-from-tubewells-police-begin-investigation-2026-10-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: ट्यूबवेलों से केबल चोर, जांच में जुटी पुलिस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा के जगनेर थाना क्षेत्र के गांव नगला रूध से शनिवार व रविवार की मध्य रात्रि गांव के अरुणेश व सत्यप्रकाश के ट्यूबबेल से केवल स्टाटर, सत्तो सिंह की केवल, मुरारी की दो झटका मशीन और केबल व दो बेट्री, सौर ऊर्जा प्लेट, योगेश की केबल चोरी हो गए। चोरी की सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है।

... और पढ़ें