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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Cables Stolen from Tubewells, Police Begin Investigation

VIDEO: ट्यूबवेलों से केबल चोर, जांच में जुटी पुलिस

Mon, 05 Oct 2026 11:30 PM IST
Arun Parashar
Arun Parashar Arun Parashar
Updated Mon, 05 Oct 2026 11:30 PM IST
Cables Stolen from Tubewells, Police Begin Investigation
आगरा के जगनेर थाना क्षेत्र के गांव नगला रूध से शनिवार व रविवार की मध्य रात्रि गांव के अरुणेश व सत्यप्रकाश के ट्यूबबेल से केवल स्टाटर, सत्तो सिंह की केवल, मुरारी की दो झटका मशीन और केबल व दो बेट्री, सौर ऊर्जा प्लेट, योगेश की केबल चोरी हो गए। चोरी की सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है।
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