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इन विमानों के जरिये 105 पर्यटक आगरा से दूसरे शहरों के लिए रवाना भी हुए। आगरा सिविल टर्मिनल हवाई अड्डे के निदेशक विवेक कुमार शर्मा ने बताया कि 1 से 15 नवंबर के बीच कुल 188 यात्रियों का आगमन और 105 यात्रियों का प्रस्थान हुआ। इसी बीच 10 नवंबर को 60 यात्री आगरा पहुंचे, जबकि 11 नवंबर को 58 यात्रियों ने यहां से उड़ान भरी। 12 नवंबर को 73 यात्री आगरा आए। इन तीन दिनों में कुल 191 यात्रियों का आगमन और प्रस्थान दर्ज किया गया।इसके इतर अक्तूबर माह में 46 विमानों की आवाजाही हुई थी। इनके जरिये 196 यात्री आगरा पहुंचे और 215 यहां से रवाना हुए। दोनों महीनों को मिलाकर कुल 66 विमानों से 384 यात्री आगरा आए और 320 ने यहां से उड़ान भरी। वर्तमान में आगरा से बंगलूरूर और नवी मुंबई के लिए केवल दो नियमित उड़ानें संचालित हैं। क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए पहले कुछ उड़ानों के प्रस्ताव तैयार किए गए थे। हालांकि, इन प्रस्तावों को अब तक स्वीकृति नहीं मिल पाई है। इस कारण निजी विमानों का विकल्प अधिक लोकप्रिय हो रहा है।धनौली में एक नया टर्मिनल हवाई अड्डा तैयार किया जा रहा है। यहां नौ विमानों की पार्किंग की व्यवस्था विकसित की जा रही है। इसके शुरू होने से क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की संभावनाएं बढ़ने की उम्मीद जताई गई है। वहीं पर्यटन और कारोबार से जुड़े लोगों को इससे आगरा में पर्यटन कारोबार में वृद्धि की आशा है।