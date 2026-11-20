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सराफा बाजार में शुक्रवार को 24 कैरेट सोने का भाव 1,30,830 रुपये प्रति दस ग्राम दर्ज किया गया। वहीं 22 कैरेट सोने का भाव 1,19,940 रुपये रुपये प्रति दस ग्राम रहा। दिवाली के मुकाबले सोने की कीमत में करीब छह हजार रुपये प्रति दस ग्राम की बड़ी गिरावट आई है। इसी तरह चांदी के दाम भी लुढ़ककर 1.63 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गए हैं। दिवाली पर चांदी 1.70 लाख रुपये प्रति किलो के स्तर पर थी, जिसमें अब तक करीब सात हजार रुपये प्रति किलो की कमी आ चुकी है।

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कीमती धातुओं के दाम लगातार गिरने का सीधा असर शादी-ब्याह की खरीदारी पर दिख रहा है। बृहस्पतिवार को किनारी बाजार, चौबे जी फाटक से लेकर एमजी रोड स्थित ज्वेलरी शोरूम पर ग्राहकों की भीड़ नजर आई। जिन परिवारों ने ऊंचे भाव के कारण खरीदारी टाल रखी थी, वे अब आभूषणों की बुकिंग और खरीदारी कर रहे हैं। आगरा सराफा मैन्यूफैक्चर्स एसोसिएशन पूर्व अध्यक्ष पवन दोनेरिया ने बताया कि नुमान है कि भाव में नरमी बने रहने से इस सहालग में खरीदारी करीब 15 फीसदी तक बढ़ सकती है।







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चांदी में निवेश का सही समय

श्री सराफा कमेटी अध्यक्ष धन कुमार जैन ने बताया कि दिवाली के 1.70 लाख रुपये के स्तर से फिसलकर चांदी का 1.63 लाख रुपये प्रति किलो पर आना निवेशकों के लिए अच्छा अवसर है। सात हजार रुपये की इस गिरावट के बाद लंबी अवधि का निवेश फायदेमंद रह सकता है। सहालग की मांग बढ़ने से आगे कीमतों में दोबारा तेजी आने की संभावना है।

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