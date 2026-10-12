VIDEO: एक ही जमीन का तीन बार बैनामा कर 35 लाख की ठगी, प्राथमिकी दर्ज

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आगरा के थाना किरावली क्षेत्र में एक ही जमीन का बार-बार बैनामा कर 35 लाख रुपये ठगने और धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। फतेहाबाद रोड (आगरा) के दुर्गा कॉम्प्लेक्स निवासी अर्जुन सिंह लोधी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उन्होंने किरावली के इकराम नगर निवासी सुरेंद्र सिंह से 9 अप्रैल 2026 को कुल 0.2270 हेक्टेयर भूमि का बैनामा अपने व अपने पुत्र के नाम कराया था। इसके एवज में उन्होंने विक्रेता को बैंक चेक और नकद राशि मिलाकर कुल 35 लाख रुपये का भुगतान किया था। जब पीड़ित उक्त भूमि पर कब्जा लेने पहुंचे, तो आसपास के लोगों से जानकारी मिली कि यह जमीन आरोपी सुरेंद्र सिंह द्वारा वर्ष 2010 में ही मंजू देवी को बेची जा चुकी है। इसके अलावा, विक्रेता ने यह भूमि 5 जुलाई 2024 को कुशपाल, विक्रम सिंह व नगेंद्र सिंह को भी बेच दी थी। इस जालसाजी के खिलाफ मंजू देवी द्वारा पूर्व में 4 दिसंबर 2025 को थाना कागारौल में मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। जब पीड़ित ने आरोपी से अपने पैसे वापस मांगे, तो उसने रकम लौटाने से साफ इनकार कर दिया। किरावली पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपी सुरेंद्र सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच उपनिरीक्षक अरविंद सिंह को सौंप दी है।

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