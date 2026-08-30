{"_id":"6a9412e65f0e9c1c0207ec4e","slug":"video-bull-was-injured-after-falling-into-an-open-municipal-drain-2026-08-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: नगर निगम के खुले नाले में गिरकर सांड़ घायल, लोगों ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मथुरा के मंडी चौराहा के पास सौंख रोड पर स्थित एक खुले नाले में रविवार सुबह एक बेसहारा सांड़ गिर गया। नाले की दीवारों से घिसटकर सांड़ घायल हो गया। आसपास के लोगों ने सांड़ को नाले में गिरा हुआ देखकर तुरंत रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया। उन्होंने नजदीक से ही जेसीबी मशीन को बुलाकर उसमें रस्सा बांधकर बड़ी मुश्किल से सांड़ को नाले से बाहर निकाला। स्थानीय लोगों ने सांड़ के उपचार के लिए आसपास के कई गौशालाओं को सूचना भी दी, लेकिन कोई भी सांड़ को लेने मौके पर नहीं पहुंचा। दूसरी ओर इससे नगर निगम के नालों की लचर व्यवस्था की पोल खुलकर सामने आ गई है।

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