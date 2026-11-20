{"_id":"6b0062024140785f7f021a5d","slug":"video-brother-killed-over-land-dispute-police-arrest-three-accused-2026-11-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: जमीन के विवाद में भाई को उतारा था माैत के घाट, पुलिस ने तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा के न्यू आगरा थाना क्षेत्र में शाहिद कुरैशी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। शाहिद की हत्या उसके सगे भाई अफसर कुरैशी ने अपने दो बेटों आफताब और महताब के साथ मिलकर की थी। जमीन विवाद और 60 लाख रुपये की हिस्सेदारी को लेकर दोनों भाइयों के बीच रंजिश चल रही थी। खाली जमीन को लेकर भी विवाद था। डीसीपी सिटी रविंद्र कुमार ने बताया कि शाहिद स्कूटी से जा रहे थे। इसी दौरान आरोपियों ने उन पर ईंट से जानलेवा हमला किया था। हमले में गंभीर रूप से घायल शाहिद की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। घटना के बाद पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। इसके आधार पर आरोपियों की पहचान की गई। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल अफसर कुरैशी और उसके दोनों बेटों आफताब व महताब को गिरफ्तार कर लिया। तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है।

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