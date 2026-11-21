यूपी के फिरोजाबाद स्थित खैरगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में शादी की रस्मों के दौरान हुए विवाद के बाद दूल्हा बरात लेकर लौट गया। दुल्हन की बहनों के मजाक के बाद कहासुनी बढ़ गई और नशे में मौजूद दुल्हन के पिता व भाई ने भी विवाद को तूल दे दिया। शादी रुकने से दुल्हन की मां बेहोश हो गई, जबकि रातभर चली पंचायत के बावजूद बात नहीं बन सकी। शनिवार को युवती परिजनों के साथ दूल्हे के घर पहुंच गई। मामला थाना लाइनपार पहुंचा, जहां पुलिस ने शनिवार शाम दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर विवाद सुलझाया और शादी पर सहमति बनी।

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