VIDEO: नहाते समय वीडियो बना जेठ ने बनाया दबाव, पति समेत 5 पर प्राथमिकी

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आगरा। एक विवाहिता ने अपने जेठ पर नहाते समय वीडियो और फोटो बनाने, फिर उन्हें दिखाकर ब्लैकमेल करने और संबंध बनाने का दबाव डालने का आरोप लगाया है। विवाहिता ने पति समेत पांच ससुरालीजन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। थाना सदर क्षेत्र की रहने वाली विवाहिता ने बताया कि उसकी शादी 13 जुलाई 2016 को अछनेरा निवासी युवक के साथ हुई थी। आरोप है कि बेटी होने पर उसके साथ मारपीट की जाती थी और पुत्र पैदा करने के लिए जेठ से संबंध बनाने को कहा जाता था। वर्ष 2018 में भी उत्पीड़न की प्राथमिकी दर्ज हुई थी, जिसे बाद में समझौते से खत्म कर दिया गया। 2025 में गर्भवती होने पर लिंग परीक्षण के बाद जबरन गर्भपात करा दिया गया। 29 अप्रैल 2026 को पति ने दुपट्टे से गला दबाकर हत्या करने की कोशिश की थी। डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने बताया कि पति समेत पांच लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।

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