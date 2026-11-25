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VIDEO: आगरा में प्रॉपर्टी डीलर से लूट...1.80 लाख रुपये कीमत का मोबाइल लूटा, स्पोर्ट्स बाइक से आया लुटेरा

Dhirendra Singh

Updated Wed, 25 Nov 2026 04:29 PM IST Updated Wed, 25 Nov 2026 04:29 PM IST







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आगरा के थाना एत्माद्दौला क्षेत्र के हाथरस मार्ग पर मछली पुलिया के पास बाइक सवार लुटेरा मंगलवार रात को एक प्रॉपर्टी डीलर का महंगा मोबाइल छीनकर फरार हो गया। पीड़ित ने लुटेरे का सैय्यद तक पीछा किया, लेकिन वह तेज रफ्तार बाइक से चकमा देकर भाग निकला। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। ... और पढ़ें

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