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VIDEO: दोस्त ने ही दिया दगा, कारोबारी से ठगे 40 लाख रुपये

आगरा ब्यूरो

Updated Tue, 25 Aug 2026 01:48 PM IST Updated Tue, 25 Aug 2026 01:48 PM IST







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आगरा। दोस्ती का फायदा उठाकर एक युवक ने कारोबारी से 40 लाख रुपये की ठगी कर ली। शेयर बाजार में निवेश करने पर ज्यादा लाभ होने की बात कहकर इसे अंजाम दिया गया। शिकायत पर एकता थाने में चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। ... और पढ़ें

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