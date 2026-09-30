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VIDEO: पांच करोड़ की संदिग्ध दवाएं बरामद...इन नामी कंपनियों की दवा भी शामिल, 33 बोरे जब्त; एक युवक पकड़ा

Dhirendra Singh

Updated Wed, 30 Sep 2026 02:37 PM IST Updated Wed, 30 Sep 2026 02:37 PM IST







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आगरा के थाना मलपुरा क्षेत्र के धनौली में मंगलवार को मदर आरडी स्कूल के पास आबादी के बीच स्थित एक गोदाम से भारी मात्रा में संदिग्ध दवाएं बरामद होने से खलबली मच गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, दवाओं का भंडारण एक घर में किया जा रहा था और इसके लिए लाइसेंस नहीं होने की बात सामने आई है। ... और पढ़ें

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