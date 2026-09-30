रामलीला 2026: तलवार लहराकर गरजा दशानन, रावण की शाही सवारी में दिखा लंका का वैभव; देखें तस्वीरें

1 of 7 रावण की शाही सवारी - फोटो : अमर उजाला







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शोभायात्रा का शुभारंभ रामलीला कमेटी के अध्यक्ष एवं विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल और महामंत्री राजीव अग्रवाल ने रावतपाड़ा तिराहे से किया। सबसे आगे दो ऊंट चल रहे थे। इनके पीछे विशाल स्वरूप में सजी ताड़का की सवारी थी। जेल की झांकी के माध्यम से रावण के अत्याचार और साधु-संतों पर किए गए उत्पीड़न को दर्शाया गया। इसी सवारी में रावण की दो तोपें भी थीं, जिनसे गोले चलाने का प्रदर्शन किया गया। रावण के सेनापतियों की झांकी के बाद विशालकाय कुंभकर्ण का स्वरूप था। इसके पीछे रावण के पुत्र मेघनाद यानी इंद्रजीत का सुसज्जित रथ चल रहा था।



श्रीरामलीला के 149वें महोत्सव में मंगलवार शाम रावण की भव्य सवारी निकली तो शहर की गलियां लंका के वैभव से जीवंत हो उठीं। रावतपाड़ा से शुरू हुई शोभायात्रा में लंका की सेना, ताड़का, साधुओं की कैद, कुंभकर्ण और मेघनाद की झांकियों ने लोगों का ध्यान खींचा। सबसे अंत में जगमगाते हाइड्रोलिक अश्व रथ पर सवार दशानन ने दोनों हाथों में तलवार लहराकर युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। रावण का अट्टहास और विशाल स्वरूप देखकर बच्चे और श्रद्धालु अपलक उसे निहारते रहे।

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सुधीर और मिलन बैंड के साथ मोहन व सुदित बैंड की धार्मिक धुनों से पूरा वातावरण उत्सवी बना रहा। शोभायात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण अंत में चल रहा दशानन का हाइड्रोलिक घोड़ों का रथ रहा। जगमगाती रोशनी के बीच विशाल रथ पर खड़े रावण ने तलवार लहराकर युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। उसका रौद्र रूप, अट्टहास और भव्य शृंगार देखने के लिए बाजारों में लोग देर तक रुके रहे। बच्चों में लंका की सेना, कुंभकर्ण, मेघनाद और दशानन के स्वरूप को लेकर खास उत्साह दिखाई दिया।



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रास्ते में श्रद्धालुओं और व्यापारियों ने फूल बरसाकर रावण की सवारी का स्वागत किया। रावण की सवारी रावतपाड़ा तिराहे से जौहरी बाजार, सुभाष बाजार, दरेसी नंबर-1 व 2, छत्ता बाजार, कचहरी घाट, बेलनगंज, पथवारी, धूलियागंज, घटिया, फुलट्टी बाजार, किनारी बाजार और कसेरट बाजार होते हुए वापस रावतपाड़ा पहुंची। यहां श्रद्धालुओं ने दशानन को माला पहनाई और पुष्पवर्षा की। शोभायात्रा में ताराचंद, विजय गोयल, मुकेश जौहरी, संजय तिवारी, प्रवीण स्वरूप, अंजुल बंसल, राहुल गौतम, राम राहुल आदि उपस्थित रहे।



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आज होगा मंचन

महामंत्री राजीव अग्रवाल ने बताया कि 30 सितंबर को शाम 6:30 बजे रामलीला मैदान में मंचीय लीला का शुभारंभ होगा। पहले दिन नारद मोह और विश्वमोहिनी लीला का मंचन किया जाएगा।





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