आईएफएस अधिकारी की मौत: 10 फीट हवा में उछली एसयूवी, एयरबैग खुलने पर भी न बची जान, खौफनाक हादसे की पूरी कहानी

1 of 6 भयानक हादसा - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी







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कानपुर में वन विभाग की ट्रेनिंग अकादमी में तैनात रेंजर उपासना सिंह की मां केशवती (64) भी हादसे में गंभीर रूप से घायल हुई हैं। मंगलवार सुबह वह श्राद्ध में शामिल होने के लिए एक्सयूवी टैक्सी से वसुंधरा (गाजियाबाद) के लिए निकली थीं। उनका सफर आखिरी सफर बन जाएगा, यह किसी ने नहीं सोचा था। सिरसागंज डिप्टी एसपी चंचल त्यागी ने बताया कि चश्मदीदों ने बताया है कि हादसे में एक्सयूवी के कई पलटे खाने के कारण उसमें सवार लोग गंभीर रूप से चोटिल हो गए। विकास नायक जिस सीट पर बैठे थे, उसका एयरबैग भी खुला था। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर एक भीषण सड़क हादसे में दो परिवारों को गहरा सदमा लगा है। लगातार यात्रा की थकान और एक झपकी के कारण हुए इस हादसे में 2019 बैच के आईएफएस अधिकारी व इटावा के डीएफओ विकास नायक की दो बेटियां अनाथ हो गईं तो चालक देवांश की ढाई साल की मासूम बेटी के सिर से पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया।

2 of 6 क्षतिग्रस्त कार - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

उपासना और विकास नायक पूर्व में फिरोजाबाद में साथ तैनात रह चुके थे। इसी परिचय के चलते केशवती इटावा स्थित डीएफओ विकास नायक के सरकारी आवास पर चाय पीने के लिए रुक गईं। विकास को भी किसी काम से आगरा जाना था। सफर में बातचीत और साथ के लिए विकास अपनी सरकारी गाड़ी छोड़कर केशवती के साथ उसी एक्सयूवी में सवार हो गए, जबकि उनकी सरकारी गाड़ी पीछे-पीछे आ रही थी। किसे पता था कि चाय की प्याली के बाद लिया गया यह फैसला उनका आखिरी सफर बन जाएगा।





3 of 6 क्षतिग्रस्त कार - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

10 फीट हवा में उछली कार, एयरबैग भी हुए नाकाम

कोलकाता निवासी 61 वर्षीय डेविड ब्रायन डिसूजा अपनी पत्नी ममता शर्मा के साथ उत्तर भारत की तीर्थयात्रा पर निकले थे। उत्तराखंड, दिल्ली, वृंदावन और आगरा में रुकने के बाद वह स्कॉर्पियो-एन से लखनऊ जा रहे थे। लगातार गाड़ी चलाने से हुई थकान से नगला खंगर के पास डेविड को झपकी आ गई, जिससे बेकाबू स्कॉर्पियो डिवाइडर तोड़कर दूसरी लेन में एक्सयूवी से जा भिड़ी।





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4 of 6 कार के एयरबैग - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

टक्कर इतनी भीषण थी कि एक्सयूवी करीब 10 फीट हवा में उछलकर कई बार पलटी। स्कॉर्पियो भी 5 से 7 फीट उछलकर सीधे पहिया पर खड़ी हो गई, जिससे डेविड और उनकी पत्नी की जान बच गई। एक्सयूवी की हालत इतनी खराब थी कि घायलों और शवों को छत और खिड़कियों के शीशे तोड़कर बाहर निकालना पड़ा। डिप्टी एसपी सिरसागंज चंचल त्यागी के मुताबिक, विकास नायक जिस सीट पर बैठे थे, उसका एयरबैग खुल गया था।





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5 of 6 मौके पर पहुंची एंबुलेंस - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी